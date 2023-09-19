Також у військкоматі проводиться службова перевірка.

Військовослужбовців Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які можуть бути причетними до побиття цивільного чоловіка, відсторонили від виконання обов'язків, проводиться службова перевірка.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, коментуючи відео, поширене у соцмережах, на якому нібито працівники Самбірського районного військкомату вже шість днів б'ють та знущаються над харків’янином.

"На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", - повідомили у службі звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

Відео дня

На запитання, що сталося із чоловіком, та чому його насильно утримують у військкоматі, речниця обласного ТЦК та СП Марія Левко відповіла: "Окрім офіційного коментаря, я додати нічого не можу до вияснення усіх обставин".

У Міноборони України заявили, що не коментують цей інцидент у зв’язку з кадровими змінами у відомстві.

Побиття та утримання чоловіка у ТЦК на Львівщині: що відомо

В Інтернеті з’явилося відео, де стверджується, що працівники Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) впродовж шести діб утримують та б'ють чоловіка з Харкова.

На одному з роликів, знятому ще одним утримуваним, видно, як працівник ТЦК застосовує фізичну силу до чоловіка. Побиття супроводжується моральним тиском, погрозами та лайкою. Також військком розмахував пістолетом та погрожував вбивством чоловіку. На шиї постраждалого видно кров та сліди побиття.

Що спровокувало конфлікт – наразі невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: