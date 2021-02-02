Раніше МЗС України ініціювало кампанію #KyivNotKiev.

Міжнародний аеропорт в Дубаї змінив написання назви української столиці з Kiev на Kyiv.

Читайте також#KyivnotKiev: Вікіпедія перейменувала українську столицю (фото)

Про це повідомляє МЗС України у мікроблозі Twitter.

''Гарні новини з сонячних Об'єднаних Арабських Еміратів. Міжнародний аеропорт Дубаї офіційно виправив правопис столиці України і тепер використовує лише правильну транслітерацію - Kyiv", - йдеться у повідомленні.

Кампанія #KyivNotKiev: що відомо

З жовтня 2018 року МЗС України розпочало онлайн-кампанію з хештегом #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Правильну транслітерацію Києва запровадили вже понад 50 міжнародних аеропортів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко