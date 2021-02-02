фото ua.depositphotos.com
Міжнародний аеропорт в Дубаї змінив написання назви української столиці з Kiev на Kyiv.
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Про це повідомляє МЗС України у мікроблозі Twitter.
''Гарні новини з сонячних Об'єднаних Арабських Еміратів. Міжнародний аеропорт Дубаї офіційно виправив правопис столиці України і тепер використовує лише правильну транслітерацію - Kyiv", - йдеться у повідомленні.
фото MFA of Ukraine, Twitter
Кампанія #KyivNotKiev: що відомо
- З жовтня 2018 року МЗС України розпочало онлайн-кампанію з хештегом #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
- Правильну транслітерацію Києва запровадили вже понад 50 міжнародних аеропортів.
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