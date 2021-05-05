В Києві завтра можуть обмежити рух транспорту на деяких вулицях / Фото УНІАН, Олександр Синиця
У зв'язку з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена дорожній рух на окремих вулицях в центрі Києва 5-6 травня можуть тимчасово обмежити.
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Про це попередила прес-служба Управління держохорони України. Там нагадали, що за законом охорона надається іноземним посадовцям та членам їхніх сімей, які прибувають в Україну з офіційними візитами.
Точний перелік вулиць або графік обмежень в держохороні наразі не надали.
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