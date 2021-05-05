Точний перелік вулиць або графік обмежень в держохороні не надали.

У зв'язку з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена дорожній рух на окремих вулицях в центрі Києва 5-6 травня можуть тимчасово обмежити.

Читайте такожОхорона Басти напала на киянина через фразу про Крим (відео)

Про це попередила прес-служба Управління держохорони України. Там нагадали, що за законом охорона надається іноземним посадовцям та членам їхніх сімей, які прибувають в Україну з офіційними візитами.

Точний перелік вулиць або графік обмежень в держохороні наразі не надали.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров