Колона учасників Маршу вирушила від парку Тараса Шевченка до Майдану Незалежності в столиці.

У Києві з нагоди 30-річчя Дня незалежності України розпочався Марш захисників України.

Як передає кореспондент УНІАН, від парку Тараса Шевченка вирушила колона учасників Маршу. Наразі вони йдуть бульваром Тараса Шевченка в бік Бессарабської площі, до Майдану Незалежності.

У ході беруть участь ветерани російсько-української війни, громадяни, які виявили бажання взяти участь у заході, і громадяни Білорусі, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором.

У перших шеренгах йдуть діти загиблих бійців. Вони тримають у руках фотографії своїх батьків.

В руках учасники ходи тримають державні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори Української повстанської армії. Хода відбувається без політичних гасел і прапорів.

Читайте також"Україна нас об'єднує": повна промова Зеленського на День НезалежностіПривітати учасників ходи –– зібралися громадяни. Вони стоять по обидва боки на бульварі Тараса Шевченка за маршрутом руху колони.

Люди зустрічають родичів загиблих на російсько-українській війні вигуками "Герої не вмирають!", "Спасибі!" і оплесками.

У ході беруть участь дуже багато людей: голова колони зараз наближається до Бессарабської площі, а хвіст ще навіть не почав рух з парку Шевченка. Ймовірно, що колона розтягнеться щонайменше на кілометр.

Нагадаємо, 24 серпня в центрі Києва проходять урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України. З цього приводу в столиці держави пройшов військовий парад, який відвідали президент Володимир Зеленський, інше політичне керівництво держави, а також багато іноземних гостей.

Автор: Дмитро Хилюк