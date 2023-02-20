За словами Залужного, прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт, а з 24 лютого 2022 року цей фронт розтягнувся на 3 тис. км.

В День вшанування пам'яті героївНебесної сотні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав про цінності, за які українці воюють і висловив упевненість у перемозі України.

"Сьогодні вся країна вшановує памʼять героїв Небесної сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо", - написав Залужний у Facebook, додавши, що на зламі 2013-2014 років, українці зробили свій вибір.

За словами Залужного, прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт, а з 24 лютого 2022 року цей фронт розтягнувся на 3 тис. км.

Відео дня

"Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

День пам’яті героїв Небесної сотні

День пам’яті героїв Небесної сотні відзначається в Україні щорічно 20 лютого згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні".

Президент України Володимир Зеленський також виступив зі зверненням з нагоди Дня Героїв Небесної сотні. Він зазначив, що сьогодні вшановує героїв, які віддали життя за Україну й українців у часи Революції гідності, героїв Небесної Сотні - людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Президент підкреслив, що через 9 років після Революції гідності битва за українську незалежність триває.

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