Художник і Головнокомандувач обмінялися подарунками.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з юним художником Максимом Бровченком (Космо-Макс), який малює і продає картинки, передаючи кошти на потреби українського війська.

Хлопець розповів в Facebook, що подарував Залужному одну зі своїх картин.

"Я подарував Валерію Федоровичу картину, на якій намалював наших військових, що збивають орківські ракети та передав листи від моїх друзів Сергія і Крістіни. Вони як і я хочуть повернутися додому. Ми знаємо, що так буде!", – написав він.

Відео дня

Головнокомандувач також не залишив 10-річного хлопця без подарунків.

"В мене тепер є крутезна картина з портретами, частина дула збитого орківського танку, медальон, суперчашка та полотно з автографом", – похвалився Максим.

Космо-Макс - що відомо про юного художника Максима Бровченка з Бердянська

10-річний Максим Бровченко виріс в Бердянську. Це місто в Запорізькій області довгі місяці залишається під російською окупацією.

Родина Макса евакуювалася на підконтрольну українській владі територію. Тут хлопець, що має розлад аутистичного спектру, продовжує займатися улюбленою справою – малюванням. Він створює олійні полотна та продає їх. На своїх картинках хлопець зображує, зокрема, українські реалії: розмінування території, сцени боїв та збиття ракет. Також Макс переносить на холст мрії про звільнення Бердянська і занепад країни-агресора. Отримані від продажу картин кошти хлопець передає на допомогу Збройним Силам України.

Вас також можуть зацікавити новини: