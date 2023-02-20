Він наголосив, що українці у важкі та визначальні моменти історії ніколи не здавалися і завжди проявляли хоробрість та самовідданість.

Українці знають, що таке виборювати й захищати власну свободу - на площах, барикадах, передовій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Героїв Небесної сотні.

Він наголосив, що українці у важкі та визначальні моменти історії ніколи не здавалися і завжди проявляли хоробрість та самовідданість.

"Українці стають за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка попри все дає майбутнє нашій державі й народу. Єдності, яка дає нам незламність. І це - основа нашого зв’язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її. Приходить час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, у своїй Україні, яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні Україна вшановує героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у часи Революції гідності, героїв Небесної Сотні - людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей.

Президент підкреслив, що через 9 років після Революції гідності битва за українську незалежність триває, і за самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну. За його словами, немає жодного сумніву, що народ захистить все це і реалізує мрію українських героїв.

"Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться", - підсумував Зеленський.

Останні заяви Зеленського: деталі

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до короткої війни й перемоги, адже росіянам ніколи не вдасться захопити країну.

"Росіяни ще не зрозуміли, що ми сьогодні сильніші, ніж були рік тому, і їм ніколи не вдасться захопити Україну, як вони сподівалися", - сказав Зеленський.

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