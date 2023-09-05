Студенти зможуть зручніше отримати знижку, зареєструватися в системі та створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

Відтепер в державному застосунку "Дія" можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.

Як повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram, ця функція допоможе отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету, а також створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

"Студенти, ловіть круту новину! Тепер можете надсилати копію студентського за кілька кліків через "Дію", а компанії й установи - отримувати копії за секунди", - йдеться в повідомленні.

Нові послуги "Дії" - останні новини

1 вересня президент України Володимир Зеленський представив новий освітній цифровий застосунок під назвою "Мрія", який був створений на базі "Дії". Пілотним проектом застосунку зможуть користуватись українські учні, батьки та вчителі вже взимку.

4 вересня на порталі "Дія" стали доступні ще чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми: допомога при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність; допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності; допомога на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

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