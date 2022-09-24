За словами мера, з учорашнього дня загарбники ходять по домівках місцевих жителів, закликаючи їх до голосування на псевдореферендумі.

В Мелітополі окупанти погрожують містянам депортацією у разі відмови голосувати на так званому "референдумі".

Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що з учорашнього дня загарбники ходять по домівках місцевих жителів, закликаючи їх до голосування на псевдореферендумі, але люди масово не відчиняють двері.

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"Рашисти ходять з автоматчиками і залишають записки. Погрожують тим, хто не відкрив двері. Будуть приходити і вдруге, і втретє, аби все ж таки домогтися голосування. Тим, хто відкрив двері та відмовився підтримувати голосування, погрожують депортацією", - наголосив Федоров.

Окрім того, за його словами, люди також масово виїжджають з міста в сусідні села, щоб сховатися від "референдуму".

"Є й кумедні випадки спротиву. Наприклад, люди салідолом змащують ручки на дверях, щоб ті, хто з комісією приходять, потім не могли відмитись від цього салідолу", - розповів мер.

Але, як наголосив Федоров, попри супротив місцевих жителів, рашисти не відступають від своєї ідеї і, скоріш за все, вже підготували результати "голосування".

Незаконні псевдореферендуми

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання їх до Росії.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських загарбників. Зокрема, країни "Великої сімки" і ЄС заявили, що запровадять ентиросійські санкції за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

23 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області вже почалося "голосування" на "референдумі" - росіяни зі зброєю та їхні пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше заявляв, що в окупованому місті озброєні російські загарбники разом з колаборантами ходять по домівкам місцевих мешканців. Наляканим людям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

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