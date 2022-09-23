Також росіяни ходять по домівках і під дулами автоматів змушують мешканців області "голосувати".

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у своєму Telegram.

"Отримуємо численні звернення з Херсонщини про фейковий референдум. З Криму масово завозять людей для голосування. По селам їздять автоматники, примушують голосувати мешканців. У Херсоні, Чорнобаївці, інших містах - виламують двері й примушують голосувати. Озброєні "помічники" ходять по під‘їздах і влаштовують "голосування на дому", - написав він.

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За словами Янушевича, Росія організувала чергову низькопробну "театральну постанову" для свого внутрішнього споживання.

Водночас голова ОВА наголосив, що херсонці ігнорують "голосування", демонструючи свою громадянську позицію.

Янушевич закликав жителів області бути обережними.

"Найкращий вихід - не відчиняти двері й не брати участь у цій постановці. Посилайтеся на хворобу - ковід чи туберкульоз. Якщо ви вимушені спілкуватися із "організаторами", говоріть, що за день-два прийдете на дільницю. По бюлетеням визначити, як ви проголосували, ніхто не зможе. Але найкраще - участі у голосуванні не брати", - додав він.

Псевдореферендуми на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що флешмоб "референдумів", який влаштували окупанти на захоплених територіях України свідчить про їхній страх.

Сьогодні, 23 вересня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області вже почалося "голосування" - росіяни зі зброєю та їх пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров також заявив, що в окупованому місті озброєні російські загарбники разом з колаборантами ходять по домівкам місцевих мешканців. Наляканим людям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

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