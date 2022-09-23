Вони працювали на залізничній станції "Мелітополь".

У Мелітополі 23 вересня внаслідок вибуху загинула родина колаборантів.

Про це повідомляють ЗМІ.

Вибух стався у будинку за адресою: вулиця Шмідта, 40. Загинули Оксана і Сергей Дерябіни.

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Жінка раніше обіймала посаду заступниці начальника залізничної станції "Мелітополь". За даними ЗМІ, під час російської окупації вона очолила станцію. Дерябіна займалася організацією постачання озброєння та боєприпасів у північному напрямку, а також вивезенням українського зерна у південному.

Чоловік також працював на залізничній станцій "Мелітополь", знаходився в підпорядкуванні дружини.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в місті пролунав гучний вибух. Городський голова повідомив, що він стався у одній із багатоповерхівок. Внаслідок цього одна людина загинула, одна отримала поранення.

Мелітополь в окупації

Як повідомляв УНІАН, Мелітополь з 26 лютого перебуває в тимчасовій окупації.

11 березня російські загарбники викрали міського голову Івана Федорова. Його вдалося звільнити у середині березня.

У місті активно працює партизанський рух. У червні мер повідомляв, що мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб вже усунено понад 100 росіян.

Раніше партизани порізали горло військовому армії РФ, який чіплявся до дівчинки. Також повідомлялося, що рух спротиву підірвав штаб "Єдиної Росії".

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