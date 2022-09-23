У Мелітополі 23 вересня внаслідок вибуху загинула родина колаборантів.
Про це повідомляють ЗМІ.
Вибух стався у будинку за адресою: вулиця Шмідта, 40. Загинули Оксана і Сергей Дерябіни.
Жінка раніше обіймала посаду заступниці начальника залізничної станції "Мелітополь". За даними ЗМІ, під час російської окупації вона очолила станцію. Дерябіна займалася організацією постачання озброєння та боєприпасів у північному напрямку, а також вивезенням українського зерна у південному.
Чоловік також працював на залізничній станцій "Мелітополь", знаходився в підпорядкуванні дружини.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в місті пролунав гучний вибух. Городський голова повідомив, що він стався у одній із багатоповерхівок. Внаслідок цього одна людина загинула, одна отримала поранення.
Мелітополь в окупації
Як повідомляв УНІАН, Мелітополь з 26 лютого перебуває в тимчасовій окупації.
11 березня російські загарбники викрали міського голову Івана Федорова. Його вдалося звільнити у середині березня.
У місті активно працює партизанський рух. У червні мер повідомляв, що мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб вже усунено понад 100 росіян.
Раніше партизани порізали горло військовому армії РФ, який чіплявся до дівчинки. Також повідомлялося, що рух спротиву підірвав штаб "Єдиної Росії".