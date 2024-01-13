Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Чотири українці, які були захоплені на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", – зазначив він.

Також дипломат повідомив, що гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

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Ніколенко зазначає, що посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій", - повідомляють в МЗС України.

Українці у полоні хуситів

У п'ятницю, 12 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у полоні єменського угрупування бойовиків, відомих як хусити, перебувають українці. Він зазначив, що четверо наших моряків знаходяться у полоні хуситів і Україна буде працювати над їхнім поверненням.

Президент наголосив, що безпека вільного судноплавства у регіоні Червоного моря дуже важлива для України, бо вплинула на безпеку українських громадян.

Цієї ночі Сполучені Штати Америки та Британія атакували з повітря та моря військові об’єкти хуситів у Ємені. Це стало відповіддю на їхні напади на судна в Червоному морі.

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