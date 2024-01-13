Чотири українці, які були захоплені на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.
"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", – зазначив він.
Також дипломат повідомив, що гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.
Ніколенко зазначає, що посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.
"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій", - повідомляють в МЗС України.
Українці у полоні хуситів
У п'ятницю, 12 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у полоні єменського угрупування бойовиків, відомих як хусити, перебувають українці. Він зазначив, що четверо наших моряків знаходяться у полоні хуситів і Україна буде працювати над їхнім поверненням.
Президент наголосив, що безпека вільного судноплавства у регіоні Червоного моря дуже важлива для України, бо вплинула на безпеку українських громадян.
Цієї ночі Сполучені Штати Америки та Британія атакували з повітря та моря військові об’єкти хуситів у Ємені. Це стало відповіддю на їхні напади на судна в Червоному морі.
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