Максим Луцький отримав 1733 голосів (63,9%)

У першому турі виборів ректора Національного аваційного університету, що відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький.

Про це інформує сайт університету. Зазначається, що загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців склала - 2423 особи (89,3%).

Максим Луцький отримав 1733 голосів (63,9%), Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%), Павло Борсук - 161 голос (5,9%). Не підтримали жодного кандидата - 112 виборців (4,1%).

В НАУ зауважують, що на всіх 15 виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від кандидатів,МОН, громадських організацій та представники ЗМІ. На кожній дільниці відбувалася відеофіксація, передає ukranews.com.

«Скарг на порушення виборчого процесу, як від учасників голосування, так і спостерігачів не отримано», - уточнюється в повідомленні.

Наразі, протоколи виборчих комісій з виборів ректора НАУ оформлені та скеровані до Міністерства освіти і науки України.

Як відомо, Максим Луцький раніше працював проректором НАУ, був народним депутатом України 5 та 6 скликань. Крім того, очолював свого часу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Зауважимо, що попереднього ректора НАУ Володимира Ісаєнка було звільнено з посади у жовтні минулого року. Відповідне рішення Кадрової комісії МОН одноголосно підтримала Наглядова рада НАУ.

За даними ЗМІ, Ісаєнко є фігурантом кримінальних проваджень та низки корупційних скандалів, зокрема, щодо зарахування іноземних студентів в НАУ. Відповідна схема «заробітку» на іноземцях реалізовувалася, в часи його каденції, через фірму, що належала особистому раднику Ісаєнка.

Крім того, як повідомляв депутат ВР Богдан Торохтій, Ісаєнко за кошти вузу придбав собі мікроавтобус, вартістю 3,6 млн грн.

Напередодні, екс-ректор намагався заблокувати процедуру проведення виборів в НАУ та поновитися на посаді через суд.

Однак, як йдеться на сайті вузу, Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про незаконність будь-яких претензій звільненого Ісаєнка до МОНу та самого університету.

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Автор: УНІАН