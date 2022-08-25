У пологовому будинку №7, на території якого стався напад, повідомили, що охоронця було звільнено.

На лідера одеського рок-гурту "Друже Музико", педагога Максима Трубнікова здійснили напад на території пологового будинку №7 в Одесі через суперечку щодо української мови.

Про це повідомив волонтер, аналітик StateWatch Роман Стеблівський на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши розповідь друга постраждалого.

23 серпня у Максима Трубнікова народилася дочка. Чоловік домовився із дружиною, щоб вона показала дитину у вікно, і на наступний день попрямував до пологового будинку разом зі старшою дочкою Квітославою, якій три роки.

Коли вони вже були на території пологового будинку, стався конфлікт із місцевим охоронцем.

"Пройшли через розчахнуті ворота двору та направились в сторону того вікна. Раптом звідкись вискочило "тєло" якогось охоронця, який без будь-яких пояснень став у грубій формі, при трирічній дитині, кричати, щоб Максим забирався геть за ворота. Власне, як потім з'ясувалось, на воротах, які було відчинені навстіж, через які їздили автомобілі, ходили інші люди, висіла табличка про заборону входу. Однак почувши відповідь з поясненнями державною, українською мовою, "тєло" почало обурюватись з цього і кричати, що мовляв, "панаєхалі", "нє панімаю", "Адєса всєгда разгаварівала на рускам". Тобто, в День Незалежності України, в українській Одесі, якесь сепарське "тєло" почало повчати корінного одесита, як йому розмовляти на своїй землі, в своїй країні", – розповів учасник гурту "Друже Музико" та чинний військовослужбовець Jim Hawckins, друг постраждалого.

Ба більше, охоронець накинувся на чоловіка в присутності дитини. Постраждалий звернувся до правоохоронців.

"Це спонукало Максима Валерійовича висловити свою думку з цього приводу, на що "тєло" взагалі розпалилося, і дозволило собі розпустити руки. Нагадую, цей психопат напав на нашого побратима в присутності малолітньої доньки, без особливих пояснень. Все зафіксували камери спостереження, пологовий будинок №7. … Наразі заява в поліції", – додав військовий.

У пологовому будинку №7, на території якого стався напад, повідомили, що охоронця було звільнено. Водночас причиною називають не бійку.

"Співробітника, який не дотримався на робочому місці Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", звільнено", – йдеться в коментарі.

Як писав УНІАН, в липні українці встановили рекорд за кількістю повідомлень про порушення "мовного закону". А опитування свідчать, що під час повномасштабної війни зростає кількість громадян, які розмовляють українською вдома.

Вас також можуть зацікавити новини: