За словами омбудсмена, попередній аналіз показує, що "мовний закон" працює.

З 16 по 25 липня 2022 року до мовного омбудсмена надійшла рекордна кількість повідомлень громадян про порушення "мовного закону".

Як повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, протягом перших 10 днів дії нових вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" до секретаріату надійшли рекордних 502 скарги.

За його словами, найбільше (59%) звернень стосуються інтернет-представництва суб’єктів, що обслуговують споживачів, ще 20% - таких, що не обслуговують споживачів.

У 9% випадків йшлося про безпосереднє обслуговування споживачів, а у 7% - про діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

"Очікувано, що переважна більшість цих повідомлень, а саме 79%, стосуються порушень частини шостої статті 27 Закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року, і яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами", - зазначив він.

При цьому він зауважив, що значна частина інтернет-ресурсів, на які скаржаться громадяни, в перші ж дні дії нових норм приводять свою діяльність у відповідність із Законом. Кожне друге звернення стосується вимоги щодо завантаження українськомовної версії за замовчуванням.

За словами омбудсмена, попередній аналіз найбільш відвідуваних в Україні інтернет-ресурсів, на які поширюються нові вимоги, показує, що закон працює.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, YouTube, Viber та Telegram-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються як Інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати версію українською мовою. Ця версія не може мати менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

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