Поплічник окупантів фіксував техніку українських захисників та пересилав приятелю.

В Одесі до 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який "зливав" ворогу дані про пересування колон ЗСУ.

Як повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури, наприкінці лютого цього року фігурант відзняв відео руху колони української військової техніки, а потім переслав своєму знайомому.

"Надалі цей відеозапис його приятель розіслав своїм знайомим громадянам Росії", - розповіли в прокуратурі.

Відео дня

За даними прес-служби, у судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Суд визнав жителя Одещини винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Наразі він перебуває під вартою.

"Слід зазначити, що його приятель також отримав 5 років ув’язнення за поширення інформації про військову техніку ЗСУ", - додали у відомстві.

За даними обласного управління СБУ, засуджено ворожого інформатора, який поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Викрили його наприкінці березня цього року у ході контрдиверсійних заходів на Одещині.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшого поширення відзнятого відео.

Затримання зрадника з Херсона

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали херсонця, який під час тимчасової окупації Херсона добровільно вступив до каральних органів Росії. Зокрема, екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10", який після захоплення Херсону перейшов на бік загарбників і запропонував свою "кандидатуру" до лав охоронців тюрми.

У червні 2022 року його призначили "молодшим інспектором групи нагляду" у складі захопленої на той час "Північної виправної колонії № 90". Зрадник забезпечував охорону камер та "периметра" російської тюрми, до якої ув’язнювали учасників руху опору. Після звільнення Херсона зрадник втік до Вінниччини, де "перетворився" на переселенця.

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