Правоохоронці затримали херсонця, який під час тимчасової окупації міста працював у каральному органі російських окупантів, а потім втік на Вінниччину, де став переселенцем.
Як повідомляє прес-центр СБУ, викрито зрадника, який добровільно вступив до каральних органів Росії під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини.
Зловмисник - екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10", який після захоплення Херсону перейшов на бік загарбників і запропонував свою "кандидатуру" до лав охоронців російських тюрем.
"Він написав "заяву на працевлаштування" на ім’я очільника так званого "управління служби виконання покарань по Херсонській області" колаборанта Євгена Соболєва. У червні 2022 року зрадника призначили "молодшим інспектором групи нагляду" у складі захопленої на той час "Північної виправної колонії № 90", - розповіли у пресцентрі.
На цій "посаді" зрадник забезпечував охорону камер та "периметра" російської тюрми, до якої рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні", - розповіли у спецслужбі.
Також фігурант брав участь у депортації потерпілих до місць позбавлення волі на території країни-агресора.
За даними слідства, після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінниччини, де сподівався "загубитися" серед місцевих жителів і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали за місцем тимчасового проживання.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.
За даними Державного бюро розслідувань, фігурант проводив огляди та обшуки, перевірки порушення вимог режиму відбування покарання, за що отримував зарплатню у рублях.
"Після звільнення Херсона чоловік не встиг втекти разом з окупантами та виїхав до Могилів-Подільського. У січні 2023 року зрадник отримав там статус внутрішньо переміщеної особи та почав оформлювати собі необхідні соціальні виплати", - розповіли у ДБР.
Затримання агентів РФ в Україні
Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали зв’язкового агента-спецназівця ФСБ РФ, який прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по місту.
Зокрема для маскування зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів, який допомагає підрозділам ДСНС у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів по Одесі. Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" та фіксував наслідки атак, про які звітував воєнній розвідці РФ.