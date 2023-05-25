Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини.

СБУ зібрала докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України.

Як зазначили у Службі, зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини. "У спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя він "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення. Отримані відомості передавав через Фейсбук так званій "уповноваженій з прав людини днр", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донеччини", - повідомили в СБУ.

Надалі фейкова "омбудсменка" переправляла розвіддані командуванню російських військ на східному фронті.

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Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у березні 2022 року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавщини.

За результатами слідчих дій, було виявлено також дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, які він поширював через соцмережу.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 258-3 ("сприяння діяльності терористичної організації");

ч. 1 ст. 436-1 ("виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів").

Йому призначено 10 років тюрми.

Зрадники України

З початку війни СБУ значно пожвавила відлов зрадників та колаборантів в Україні. Майже щодня Служба звітує про викриття прихильників "руського міра" у різних областях України. Так, 24 травня СБУ затримала російського агента, який передавав окупантам розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони України в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

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