Посадовець вимагав та одержав від громадянина 25 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У Харкові правоохоронці викрили начальника одного з районних військкоматів, офіцера відділу обліку і бронювання, а також цивільного.

За даними слідства, підполковник організував злочинну групу з метою одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення головою медичної комісії, який визначав ступінь придатності призовників до військової служби, повідомляє Офіс генпрокурора.

Посадовець вимагав та одержав від громадянина 25 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв йому довідку військово-лікарської комісії, згідно якої чоловік потребував лікування протягом двох місяців.

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Правоохоронці викрили підозрюваних під час одержання коштів та надання громадянину довідки ВЛК. Начальник РТЦК та СП почав переховуватися від органу досудового розслідування, проте його місцезнаходження було оперативно встановлено.

Проведено санкціонований обшук за місцем його тимчасового проживання та вручено клопотання про відсторонення від займаної посади.

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Правоохоронці перевіряють можливе незаконне збагачення та ухилення від військової служби екс-керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби Євгеном Борисовим. Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України, розслідування доручено детективам Державного бюро розслідувань.

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що в Україні перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність.

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