"Вручення повісток" на одному з відео спростували самі ж військові. Вони не виключають, що це могла бути постанова.

У мережі протягом останніх кількох діб опубліковано серію відео, як стверджують автори, жорстких вручень повісток працівникам ТЦК з подальшим затриманням.

Йдеться про Одеську, Тернопільську та Дніпропетровську області. До прикладу, видання "Терміново" пише про випадок "мобілізації", що стався ще 11 липня, пасажирів автобуса "Микулинці-Тернопіль".

На відео видно, як група чоловіків у військовій формі та з автоматами зупиняє транспорт, на що якась жінка за кадром обурюється зі словами: "Яке ви маєте право спиняти машину?". Невдовзі між нібито військовим та пасажиром, який намагався в той момент з сумками повернутися у салон автобуса, спалахує конфлікт - у хід ідуть кулаки.

У коментарі ТСН.ua речник Тернопільської облполіції Сергій Крета заявив, що відео правоохоронці бачили і вже внесли відповідні відомості до Єдиного журналу обліку про скоєння злочинів і правопорушень. Втім, до поліцейських ніхто не звертався.

Окремо у Telegram "ХДніпро" з'явилося відео нібито жорсткого вручення повісток у Дніпропетровській області зі стріляниною. На відео кілька чоловіків у військовій формі переслідують відпочивальника у місцевому парку і врешті оточують його зі зброєю. При цьому один з "військових" крикнув: "Стріляй по ногах! Мені по**й" Жінка, яка знімала на камеру сутичку, стверджує, що нарахувала у той момент шість військових. Згодом хтось з чоловіків вистрілив у повітря.

Поліцейські наразі проводять перевірку та встановлюють усіх учасників події, повідомила у коментарі ТСН.ua речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська. За даними джерел журналістів у МВС, учасниками подій були, зокрема, і представники ТЦК.

Ще одне відео з нібито "врученням повісток" було опубліковано в одеських Telegram-каналах. На ролику група чоловіків у військовій формі спершу б'є якогось чоловіка, а потім намагається затягнути його у жовтий бус. Втім, як підкреслила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк у коментарі ТСН.ua, на кадрах - не співробітники ТЦК: "На відео - не наш транспортний засіб, такого транспортного засобу в ТЦК немає, на відео - не співробітники ТЦК".

Представники військкомату можуть вручати повістки де завгодно, оскільки в українському законодавстві перелік місць не вказано.

Повістки можуть вручати не тільки посадовці ТЦК, а й через органи самоврядування, керівників підприємств - за умови, що було отримано відповідне розпорядження з територіального центру комплектування і соцпідтримки.

Повістки повинні містити: ПІБ і місце проживання громадянина; час і дату прибуття у ТЦК і СП; координати ТЦК; підпис і печатку керівників ТЦК.

Належним врученням повістки НЕ є залишення її у поштовій скриньці чи сповіщення громадян щодо неї через телефонні дзвінки. Понад те, саджати людину в авто і везти до військкомату, навіть у супроводі правоохоронних органів, - протизаконно. Тобто вручити повістку на вулиці - законно, змушувати й везти одразу до військкомату - ні.

Мобілізація в Україні - останні скандали з врученням повісток

Не так давно в Одесі стався черговий скандал нібито з військкомами. На вулиці Грушевській чоловік за кермом під час жвавого автомобільного руху погрожував іншим водіям повістками. Свідки стверджують, що конфлікт спалахнув, коли чоловікові зробили зауваження через небезпечний маневр на дорозі.

А в Івано-Франківську чоловіка від вручення повістки відбивала випадкова перехожа. У ролику, який вдалося зняти "героїні", чоловіка із закладеними за спину руками вже встигли укласти на пузо при спробі вручити повістку.

Крім того, в мережі розійшовся скандал через можливе застосування зброї під час затримання чоловіка нібито з боку представника ТЦК. Йдеться про випадок зловживання посадовими обов'язками, який, нібито стався сьогодні вранці в Одеській області.

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