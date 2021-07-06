У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років.

Загиблим на пляжі в Одесі прикордонником виявився генерал у відставці Валерій Курніков, ветеран Держприкордонслужби, який у 2014 році під час анексії Криму згуртував навколо себе вірних присязі прикордонників.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Прикордонник України».

Як пише УСІ з посиланням на очевидців, генерал відпочивав на морі з сім'єю, поплив на хвилеріз та пішов під воду.

«Рятувальники витягли його тіло на берег. Медики не змогли допомогти потерпілому - їм залишилося тільки констатувати смерть», - наголошується в повідомленні.

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У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років.

Валерій Курніков: що про нього відомо

Повідомляється, що 2014 року Курніков став одним з перших, хто публічно назвав так звану «російську весну» у Криму окупацією.

При захопленні півострова генерал не тільки зібрав навколо себе однодумців, а й допоміг їм з сім'ями перебратися на материкову частину України.

Також Курніков зберіг та передав цінну службову інформацію.

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Автор: Катерина Шварц