Чоловік був на пляжі з сім'єю.

В Одесі на пляжі потонув прикордонник.

Про це в соціальних мережах повідомили очевидці.

Зокрема, за даними одного з Telegram-каналів, 4 липня на одному з пляжів в районі 13-ї станції Великого Фонтану виявлено потопельника.

За словами очевидців, чоловік був з дружиною і дитиною.

Читайте такожВ Одесі під час регати перекинулася вітрильна яхта (фото)"Відпочивали з сім'єю, і він в якийсь момент поплив на хвилеріз, в результаті тіло побачив відвідувач кафе, яке знаходиться поруч", - розповіли люди.

Пізніше з'ясувалося, що чоловік є прикордонником, про що свідчить службове посвідчення, яке було в його особистих речах.

У поліції те, що трапилося поки не коментують.

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Автор: Лариса Козова