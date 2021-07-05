В Одесі на пляжі потонув прикордонник.
Про це в соціальних мережах повідомили очевидці.
Зокрема, за даними одного з Telegram-каналів, 4 липня на одному з пляжів в районі 13-ї станції Великого Фонтану виявлено потопельника.
За словами очевидців, чоловік був з дружиною і дитиною.
Читайте такожВ Одесі під час регати перекинулася вітрильна яхта (фото)"Відпочивали з сім'єю, і він в якийсь момент поплив на хвилеріз, в результаті тіло побачив відвідувач кафе, яке знаходиться поруч", - розповіли люди.
Пізніше з'ясувалося, що чоловік є прикордонником, про що свідчить службове посвідчення, яке було в його особистих речах.
У поліції те, що трапилося поки не коментують.
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