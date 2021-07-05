4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі.

В окупованому Криму продовжують лити найсильніші дощі. В результаті вчорашньої зливи було повністю знищено 5 житлових будинків і пошкоджені ще близько сотні.

За даними так званого "віце-прем'єра" Криму Євгена Кабанова, всього затопило 108 об'єктів.

"З них 104 - житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об'єкти - це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційних об'єкта", - розповів Кабанов.

За даними ТСН, двох жінок змило потоком води. Одна з них загинула, а друга потрапила до лікарні.

Читайте такожУ підтопленому районі окупованого Криму ввели режим НС

Найбільше постраждали села Албат і Фоте Сало. Звідти довелося евакуювати півтори сотні людей. У Бахчисарайському районі повалені дерева, розмиті дороги. Потік води був такої сили, що зніс припарковані авто, а в садах місцевих селян опинилися холодильники з напоями, які винесло з кафе.

Місцеві жителі в шоці: такого не пам'ятають навіть старожили. Підозрюють, що на місцевому водосховищі з початком зливи відкрили шлюзи, щоб вода не прорвала греблю. Окупаційна влада Криму повідомляє, що підтоплення локальні, а ситуація нібито контролюється.

Потоп у Криму

4 липня в окупований Росією Крим повернулися сильні дощі. До обіду підтопило підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі. У селі в Бахчисарайському районі стався схід селевого потоку. Також сталося підтоплення приватних домоволодінь у селі Куйбишеве. В результаті опадів вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Нагадаємо, в кінці червня на окупований Росією Крим обрушилися рясні опади. Ради сильних дощів у Керчі і Ялті вийшли з берегів річки Джарджава, Мелек-Чесме і Водоспадна.

Міста затопило, а російська влада оголосила евакуацію жителів. Електропостачання в містах було порушено.

Крім того, потужні зливи в Ялті змили в Чорне море гори сміття, а селище Ай-Василь опинився під купами сміття та каміння, принесених потоками води.

Через тиждень після повені окуповану Ялту знову затопило.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська