Колишній правоохоронець вважає західні країни "силами зла" і готував диверсії в Україні.

В Одесі довічний термін отримав екс-правоохоронець, який працював на ворожу російську спецслужбу.

Як розповіли УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, відповідне рішення сьогодні прийняв Малиновський районний суд Одеси.

"До довічного позбавлення волі засуджено агента російської розвідки, який передавав дані про логістичні шляхи Сил оборони в регіоні. Він - колишній співробітник одного з районних відділів міліції в Одесі. За публічним обвинуваченням прокуратури його визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю - ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України", - повідомили в прес-службі.

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Зокрема, доведено, що зрадник після початку повномасштабного вторгнення загарбників в Україну був завербований представником ГРУ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на Одещині. Колишній правоохоронець збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в Одеському порту, порту "Чорноморськ", залізничне сполучення тощо.

За даними прокуратури, задля виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери - так звані "фотопастки". Це обладнання він встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані, які фіксували камери, ворожа спецслужба отримувала в реальному часі через мобільний додаток.

Як уточнили у прокуратурі, на закупку та встановлення "фотопасток" фігурант отримав від своїх керівників 50 тисяч гривень.

Зрадника затримали під час виконання чергового завдання біля залізничних колій. Тоді співробітники СБУ вилучили у нього вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

У прес-службі акцентують, що під час судового засідання екс-міліціонер вину свою визнав, але не розкаявся. Більш того, заявив, що "протидія українській квазідержаві - борг кожного дорослого чоловіка…", а під час останнього слова пожалкував лише про своє передчасне затримання.

"Тобто, він не приховував свого бажання - продовжувати діяльність на користь РФ, оскільки вважає "силами зла" Західні країни, які допомагають Україні у боротьбі із "силами добра", якими вважає Росію", - пояснили в прокуратурі.

У прес-службі Маліновського райсуду Одеси уточнили, що представник обвинувачення пропонував покарання у вигляді 15 років тюрми, але суд вирішив, що це замало для фігуранта.

На думку суду, він є класичним прикладом засобу, який Кремль використовує для руйнування державності України.

"Пройнявшись ідеями "спасіння" України за допомогою російських військ та військової інтервенції, обвинувачений став сліпим засобом спецслужб РФ", - заявили в прес-службі.

На думку суду, екс-правоохоронець свідомо надбав виховання із глибокими антиукраїнськими поглядами, які є загрозливішими для державотворення України, ніж навмисне вбивство.

"Суд вважає, що суспільна небезпека обвинуваченого, як окремої людини занадто висока, тому що він - ідейний ворог України. Його здатність вміло мислити, використовуючи свою освіту, навички та минулу роботу у міліції, створюють значні ризики для національної безпеки", - акцентують в суді.

Вироки зрадникам і ворогам України - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі до 15 років ув'язнення був засуджений місцевий житель, який за гроші збирав для росіян дані про протиповітряну оборону та енергетичні об'єкти.

Також на 15 років "сяде" зрадник, який зливав ворогу інформацію про українських військових і волонтерів, і навіть рекомендував російським військовим посилити бомбові та ракетні удари. На суді обвинувачений визнав свою вину, але не розкаявся у вчинених злочинах.

А у Львові суд дав довічний термін з конфіскацією майна ще одному посіпаці російських убивць - 47-річний Владислав Козєєв фотографував військові об'єкти на Львівщині та надсилав знімки росіянину.

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