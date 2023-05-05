За даними джерела в правоохоронних органах, йдеться про очільника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Одеській області.

В Одесі заарештовано начальника одного з відділів обласного управління патрульної поліції, який вимагав хабарі за супровід великогабаритних вантажів.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, йому інкримінують вимагання та одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець налагодив "схему" систематичного отримання грошей за перевезення великогабаритного вантажу та його супровід автомобілем поліції. Кожний супровід коштував 300 дол.

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"Правоохоронці задокументували одержання ним від підприємця 600 дол. Наразі поліцейському повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили УНІАН у правоохоронних органах, за законом, якщо вантаж перевищує встановлену вагу або габарити, потрібно отримувати дозвіл на перевезення. Також такі перевезення обов'язково здійснюються у супроводі поліції. При цьому вантаж може бути абсолютно різним.

За даними джерела, підозру повідомлено очільнику відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Одеській області.

"Цього тижня в управлінні були обшуки, зокрема, через ці хабарі. Ще силовики хотіли потрапити до кабінету керівника управління, який має родинні зв’язки з одним із керівників Національної поліції. Наразі встановлюється, чи причетне керівництво управління до хабарів за супровід вантажів", - розповів правоохоронець.

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