В одеських парках та скверах на електросамокатах тепер не дозволено рух на швидкості понад 12 км/год.

В Одесі у четвер, 28 жовтня, влада обмежила рух електросамокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Зокрема, виконком затвердив "Схему зонування режимів експлуатації електросамокатів та інших індивідуальних електричних засобів пересування на об'єктах благоустрою Одеси з допустимою швидкістю руху в кожній зоні".

Згідно зі схемою, рух зазначеного транспорту заборонено на Трасі здоров'я (проходить по прибережних схилах, уздовж берега Чорного моря). У парках і скверах їх швидкість не повинна перевищувати 12 км/год. Зокрема, на Аркадійській алеї, в дендропарку Перемоги, Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, парках ім. Горького, Преображенському, Космонавтів, Юність, Грецькому, Стамбульському та інших. Це правило також поширюється на центр міста – Соборну площу, Приморський бульвар, бульвар ім. Михайла Жванецького, Міський сад.

Читайте такожВ Одесі з 18 жовтня школи переходять на дистанційну роботуВ інших зонах міста швидкість руху можна підвищувати до 20 км/год.

Зазначене нововведення стосується як власників особистого електротранспорту, так і користувачів орендованих самокатів та інших аналогічних видів транспорту.

Передбачається, що між виконкомом та операторами, які надають прокатні послуги, буде підписано відповідну угоду про співпрацю. Планується, що в перспективі в місті визначать місце під платні стоянки для електросамокатів.

Нагадаємо, наприкінці червня в Києві влада ввела обмеження швидкості для електросамокатів. У столиці вирішили, що максимальна швидкість для цього виду персонального електротранспорту має становити 20 км/год.

Автор: Лариса Козова