Одесити страждають через масштабний дефіцит електроенергії з 4 лютого.

В Одесі прийняли рішення ввести дводенні канікули в школах через перебої з електрикою на тлі масштабної аварії на підстанції, яка забезпечувала місто.

Про це повідомили в міській раді Одеси. Там відзначили, що канікули в навчальних закладах будуть 6 і 7 лютого.

"У зв'язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошені канікули в навчальних закладах у понеділок і вівторок, 6 і 7 лютого", - йдеться в заяві.

При цьому в дитячих садах в ці дні будуть працювати чергові групи.

Дефіцит електроенергії в Одесі

Одесити страждають через дефіцит електроенергії з 4 лютого. У цей день на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району трапилася масштабна аварія, яка залишила без світла більшу частину району та обласного центру.

На цей час фахівці "Укренерго" зосередилися на ремонті підстанції. Кажуть, що аварія трапилася через проблеми з обладнанням.

Як зазначив сьогодні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація з електропостачанням Одеси може покращитися вже наприкінці наступного тижня. За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Одесі до 40% споживачів досі залишаються без електроенергії.

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