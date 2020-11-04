Підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі.

В Одесі повідомили про підозру членам організованої групи у скоєнні низки розбійних нападів та викрадень одеситів задля наживи.

Читайте такожВ Одеській області суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у викраденні 7-річної дівчинкиПро це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

«За даними слідства, зловмисники «полювали» на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали потерпілих під час особистих зустрічей та, погрожуючи фізичним насильством, заволодівали їх коштами та цінним майном», – говориться в повідомленні.

Отримуючи доступ до ключів від квартир потерпілих, зловмисники незаконно проникали до них та викрадали цінне майно.

Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора «завдання» знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустріч, встановлювати матеріальний стан та повідомляти про місце зустрічі з потерпілим членів злочинного угруповання.

Наразі підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі.

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Автор: Катерина Шварц