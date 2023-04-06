На прокремлівський канал зловмисниці підписалися декілька сотень "однодумців".

В Одесі затримали жінку, яка у власному Тelegram-каналі поширювала інформацію про укріплення та дислокацію Збройних сил України на узбережжі міста.

Про це інформує прес-служба Одеської обласної прокуратури. За даними слідства, прихильниця "русского мира" створила власний Тelegram-канал, де поширювала інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та їхніх укріплень на узбережжі Одеси.

Зокрема, вона робила скріншоти карти міста в картографічному вебсервісі Google Maps із мітками точного розташування підрозділів. Зображення супроводжувала дописами, щоб ворог міг результативніше завдавати ракетних ударів по українським військовим вночі.

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Як уточнили у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, фахівці якого розслідують справу, на прокремлівський канал зловмисниці підписалися декілька сотень "однодумців".

"На ньому вона закликала своїх читачів робити скріншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення. Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

В СБУ запевняють, що співробітники спецслужби поетапно задокументували злочинні дії фігурантки та вчасно затримали її. Під час обшуку за місцем проживання жінки виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Жительці Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу). Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зрадники і колаборанти в Україні

Під час війни СБУ мало не щодня виловлює зрадників, які коригують удари окупантів і надають їм усіляку інформацію, стосовно ЗСУ та інфраструктури. Так, одним з останніх був епізод з затриманням у Краматорську жінки, яка наводила російські удари по гуртожитках і лікарнях. Також вона шукала інформацію про координати військових аеродромів ЗСУ та місця базування підрозділів Держприкордонслужби.

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