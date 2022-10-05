На Львівщині судитимуть місцевого жителя, який корегував ракетні удари РФ по області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, колишній працівник КДБ СРСР, за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представникам РФ про розміщення об’єктів Збройних сил України для завдання ракетних ударів.
Прес-секретар генпрокурора Борис Іванов зазначив, що 72-річний львів’янин ще в березні через месенджер надсилав ворогу інформацію про розміщення ЗСУ, а потім Росія обстрілювала ракетами ці об’єкти.
Зокрема, він нагадав, що 13 березня на Львівщині внаслідок ракетного обстрілу Міжнародного центру миротворчості і безпеки, більш відомого як яворівський полігон, загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.
За його інформацією, цей чоловік співпрацював з Росією ще з 2014 року, а завдання отримував з тимчасово окупованого Криму від підсанкційного представника організації "Російський рух України".
"У справі фігурує безпосередня спадкоємниця КДБ – російська ФСБ, агент якої також координував дії львівського навідника", - розповів Іванов.
Досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт відносно львів’янина за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) скеровано до суду.
Коригувальники російських ударів по Україні
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