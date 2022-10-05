72-річний обвинувачений колись працював на КДБ СРСР.

На Львівщині судитимуть місцевого жителя, який корегував ракетні удари РФ по області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, колишній працівник КДБ СРСР, за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представникам РФ про розміщення об’єктів Збройних сил України для завдання ракетних ударів.

Прес-секретар генпрокурора Борис Іванов зазначив, що 72-річний львів’янин ще в березні через месенджер надсилав ворогу інформацію про розміщення ЗСУ, а потім Росія обстрілювала ракетами ці об’єкти.

Зокрема, він нагадав, що 13 березня на Львівщині внаслідок ракетного обстрілу Міжнародного центру миротворчості і безпеки, більш відомого як яворівський полігон, загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.

За його інформацією, цей чоловік співпрацював з Росією ще з 2014 року, а завдання отримував з тимчасово окупованого Криму від підсанкційного представника організації "Російський рух України".

"У справі фігурує безпосередня спадкоємниця КДБ – російська ФСБ, агент якої також координував дії львівського навідника", - розповів Іванов.

Досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт відносно львів’янина за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) скеровано до суду.

Коригувальники російських ударів по Україні

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