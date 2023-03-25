Підозрювана поширювала в соціальній мережі відеозаписи, в яких підтримували злочинні дії окупантів.

В Україні повідомили про підозру жительці Прилуцького району Чернігівської області, яка спамила в мережі хвалебними відгуками про "досягнення" армії РФ в Україні.

За даними слідства, жінка, використовуючи власний аккаунт в соціальній мережі "Однокласники", поширювала повідомлення у вигляді відеозаписів, де йшлося про підтримку захоплення територій України та "подвиги" російських військових, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдання та глорифікації військових країни-агресора. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

На даний момент їй повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що містять виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України відповідно до ч.3 ст. 436-2 КК України.

Зрадники в Україні - останні арешти

Нагадаємо, що нещодавно українські правоохоронці відзначилися серією "яскравих" затримань зрадників, які вирішили "працювати" на окупантів.

Зокрема, на початку тижня в Одесі затримали агента російської спецслужби ФСБ, який шпигував за українськими військовими.

Також у Херсоні своєю співпрацею з окупантами відзначилася "бізнес-пара" подружжя - вони допомагали налагодити місцевій "владі" бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Крім іншого, на цьому тижні СБУ вдалося заарештувати коригувальника ракетного удару по школі в Краматорську. Саме завдяки його інформації ворог завдав удару по закладу 5 березня.

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