В Україні повідомили про підозру жительці Прилуцького району Чернігівської області, яка спамила в мережі хвалебними відгуками про "досягнення" армії РФ в Україні.
За даними слідства, жінка, використовуючи власний аккаунт в соціальній мережі "Однокласники", поширювала повідомлення у вигляді відеозаписів, де йшлося про підтримку захоплення територій України та "подвиги" російських військових, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдання та глорифікації військових країни-агресора. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
На даний момент їй повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що містять виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України відповідно до ч.3 ст. 436-2 КК України.
Зрадники в Україні - останні арешти
Нагадаємо, що нещодавно українські правоохоронці відзначилися серією "яскравих" затримань зрадників, які вирішили "працювати" на окупантів.
Зокрема, на початку тижня в Одесі затримали агента російської спецслужби ФСБ, який шпигував за українськими військовими.
Також у Херсоні своєю співпрацею з окупантами відзначилася "бізнес-пара" подружжя - вони допомагали налагодити місцевій "владі" бізнес на тимчасово окупованих територіях.
Крім іншого, на цьому тижні СБУ вдалося заарештувати коригувальника ракетного удару по школі в Краматорську. Саме завдяки його інформації ворог завдав удару по закладу 5 березня.