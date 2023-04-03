Вона наводила ракети ворога на лікарні та гуртожитки міста.

Служба безпеки України затримала у Краматорську "вбивцю-інформаторку", яка допомагала коригувати ракетні удари по лікарнях та гуртожитках міста.

За даними правоохоронців, поплічницю агресора затримали "на гарячому" під час виконання чергової розвідувальної диверсії. Зрадницею виявилась місцева жителька міста, яку дистанційно завербував співробітник ФСБ РФ.

Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ.

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Надалі, за вказівкою спецслужб РФ, вона шукала інформацію про координати військових аеродромів ЗСУ та місця базування підрозділів Держприкордонслужби. Також вона позначала на електронних картах місця розташування лікарень та гуртожитків, щоб війська РФ могли по них влучити.

"Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України), а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Армія РФ вдарила ракетами по Краматорську - останні випадки

Нагадаємо, що ворог постійно веде щільний вогонь по містах Україні для того, щоб знищити нашу інфраструктуру та завдати більше шкоди та втрат суспільству.

25 березня армія РФ вдарила ракетами по центру міста Краматорськ. Підступну атаку ворог здійснив серед ночі. Внаслідок удару руйнувань зазнали 8 багатоповерхівок.

Також у місті фіксувалися масштабні ракетні "прильоти" 20 березня. Тоді постраждали 9 житлових будинків.

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