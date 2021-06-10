Ще двох дітей забрали із сім'ї соціальні служби.

В Одеській області до 5 років в'язниці засуджено чоловіка за розбещення 5-річної доньки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, цього тижня відповідне рішення ухвалив Миколаївський районний суд Одеської області.

Як зазначається, звинувачення підтримувала Березовська окружна прокуратура. Фігурант - 30-річний житель Миколаївського району.

Вироком суду зловмисника визнано винним і засуджено до 5 років ув'язнення.

Читайте такожНа Рівненщині чоловік отримав довічне за ґвалтування 10-річної падчеркиДоведено, що в листопаді минулого року чоловік за місцем проживання вчинив розпусні дії щодо своєї 5-річної доньки.

Постраждалу дівчинку, її молодших брата і сестру забрали із сім'ї соціальні служби. Четверта дитина - немовля - перебуває з матір'ю.

Розбещення дитини батьком: деталі

У березні поточного року в Одеській області було заарештовано чоловіка, який підозрюється в розбещенні своєї доньки. За версією слідства, в 2020 році зловмисник у приватному будинку, в якому проживає сім'я, вчинив розпусні дії стосовно своєї доньки, якій на той момент було 5 років.

Було розпочато розслідування за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу ("розбещення малолітніх").

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Автор: Лариса Козова