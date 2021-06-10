В Одеській області до 5 років в'язниці засуджено чоловіка за розбещення 5-річної доньки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, цього тижня відповідне рішення ухвалив Миколаївський районний суд Одеської області.
Як зазначається, звинувачення підтримувала Березовська окружна прокуратура. Фігурант - 30-річний житель Миколаївського району.
Вироком суду зловмисника визнано винним і засуджено до 5 років ув'язнення.
Читайте такожНа Рівненщині чоловік отримав довічне за ґвалтування 10-річної падчеркиДоведено, що в листопаді минулого року чоловік за місцем проживання вчинив розпусні дії щодо своєї 5-річної доньки.
Постраждалу дівчинку, її молодших брата і сестру забрали із сім'ї соціальні служби. Четверта дитина - немовля - перебуває з матір'ю.
Розбещення дитини батьком: деталі
У березні поточного року в Одеській області було заарештовано чоловіка, який підозрюється в розбещенні своєї доньки. За версією слідства, в 2020 році зловмисник у приватному будинку, в якому проживає сім'я, вчинив розпусні дії стосовно своєї доньки, якій на той момент було 5 років.
Було розпочато розслідування за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу ("розбещення малолітніх").
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