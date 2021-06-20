Заражених неповнолітніх госпіталізували, а всіх, хто з ними контактував, ізолювали.

У таборі "Артек" в окупованому Криму виявлено випадки захворювання на коронавірус.

Цю інформацію підтвердили й у самому дитячому центрі, повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте такожСпалах кишкової інфекції у дитячому таборі в Одеській області міг статися через ковбасу"Хворі діти й ті, хто контактував з ними, направлені під медичне спостереження терміном на 14 днів в обсерватор", - йдеться в повідомленні

Зараз діти перебувають під наглядом лікарів. Їхні батьки поінформовані. При цьому не уточнюється, скільки конкретно заражених в "Артеку".

За непідтвердженими даними ЗМІ, COVID-19 виявили у шістьох дітей. При цьому табір продовжує працювати у звичайному режимі.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Ольга Робейко