У таборі "Артек" в окупованому Криму виявлено випадки захворювання на коронавірус.
Цю інформацію підтвердили й у самому дитячому центрі, повідомляє "Крим.Реалії".
Читайте такожСпалах кишкової інфекції у дитячому таборі в Одеській області міг статися через ковбасу"Хворі діти й ті, хто контактував з ними, направлені під медичне спостереження терміном на 14 днів в обсерватор", - йдеться в повідомленні
Зараз діти перебувають під наглядом лікарів. Їхні батьки поінформовані. При цьому не уточнюється, скільки конкретно заражених в "Артеку".
За непідтвердженими даними ЗМІ, COVID-19 виявили у шістьох дітей. При цьому табір продовжує працювати у звичайному режимі.
Окупація Криму: довідка УНІАН
Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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