Російські пропагандисти намагаються переконати поляків відмовити Україні в прийомі біженців.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагається вбити клин між українцями та поляками.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Польське радіо.

"Ми маємо справу з класичною дезінформацією і пропагандою. Вони постійно присутні в нашому інформаційному просторі, і слід припускати, що це буде відбуватися і далі", – сказав Жарин.

За словами чиновника, російські пропагандисти намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України "дуже дорого для нашої країни, що це викликає багато проблем, що робить всю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під свій дах або хто буде жити в безпосередній близькості з нами".

Жарин також зазначив, що Росія активно намагається переконати українців, що Польща "дуже небезпечна для іноземців".

Представник міністра-координатора спецслужб Польщі підкреслив, що польсько-українське зближення "зачіпає російські інтереси, і тому вони намагаються розділити обидва народи".

Війна в Україні та позиція Польщі:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

13 березня в Польщі набув чинності закон про підтримці громадян України, які прибувають в країну через агресію Росії. Закон регулює питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм всебічної підтримки.

22 травня президент України Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

27 липня 2022 року ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні.

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