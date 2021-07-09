Медики СІЗО та лікарі "швидкої" це заперечують та заявляють, що кримський татарин "цілком здоровий".

У фігуранта однієї зі "справ Хізб ут-Тахрір" Сервета Газієва в російському СІЗО стався мікроінсульт, однак медики не надають йому допомоги.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката українця, мікроінсульт спричинив параліч обличчя.

Однак, за словами захисника, лікар "швидкої", яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив та повідомив, що Газієв нібито "цілком здоровий" та не потребує допомоги.

Денісова додала, що кримський татарин неодноразово скаржився та продовжує скаржитися на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі.

Читайте такожЛукашенко розповів нібито про спробу вбивства пропагандиста Азарьонка і підготовку до підриву вузла зв'язку ВМФ РФРодичі Газієва та правозахисники вже неодноразово заявляли про погіршення його здоров'я, однак у СІЗО йому медичної допомоги так і не надають.

Переслідування кримських татар окупантами

27 березня 2019 року в окупованому Криму відбулися обшуки в десятках будинків кримських татар, більшість з яких - активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність".

27-29 березня російські силовики затримали 23 кримських татар, з них троє перебували в Ростові-на-Дону. Це Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Енвер Аметов і Владлен Абдулкадиров.

Пізніше було затримано кримських татар Раїма Айвазова і Ескендера Сулейманова, яких слідчі також включили в провадження даної кримінальної справи.

Вони звинувачуються в причетності до діяльності ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Проти них порушено справи за статтею 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації).

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Автор: Антоніна Доломанжи