Євросуд з прав людини відхилив заперечення Російської Федерації та визнав свою юрисдикцію на розгляд справи.

Україна під час розгляду по суті Європейським судом з прав людини справи про порушення Росією прав людини в окупованому Криму надасть суду свою позицію.

Про це йдеться у заяві МЗС з приводу рішення Великої палати Європейського суду з прав людини про прийнятність міждержавної справи за позовом України проти Російської Федерації № 20958/14 (щодо Криму).

В МЗС заявили, що ЄСПЛ відхилив заперечення Російської Федерації та визнав свою юрисдикцію на розгляд справи України, оскільки описані у заяві події підпадають під юрисдикцію уряду Російської Федерації, і мають бути досліджені під час розгляду справи по суті.

"ЄСПЛ тепер перейде до розгляду суті справи, уряд України надасть позицію щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - наголошується у заяві.

Також сказано, що суд об’єднав кримську справу з іще однією заявою України, поданою у 2018 році. Вона стосується порушень прав 71 українського громадянина, які незаконно утримувались або продовжують утримуватися на тимчасово окупованій території АР Крим і території РФ (це переслідування кримських татар, членів мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір», переслідування та ув’язнення активістів Євромайдану, засудження громадян України за публікації та коментарі у мережі Інтернет та інші).

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"Ця справа є однією з численних справ проти Російської Федерації, порушених Україною у ЄСПЛ у зв’язку з агресією Росії. Дві з них (щодо ситуації на сході України та щодо викрадених дітей-сиріт) у листопаді минулого року Європейський суд об’єднав зі справою Королівства Нідерланди проти Росії щодо збиття літака МН-17 у липні 2014 року", - йдеться у заяві.

Рішення ЄСПЛ щодо порушення Росією прав людини в Криму: що треба знати

Сьогодні, 14 січня, ЄСПЛ визнав "частково прийнятною" скаргу України про порушення Росією прав людини в окупованому Криму і перейшов до розгляду справи по суті.

У позові України йдеться про те, що Росія порушила в Криму низку положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: на життя, свободу і безпеку, справедливий судовий розгляд, повагу до приватного життя, свободу релігії, висловлювання думки і свободу зібрань. Також Росією порушено заборону на нелюдське поводження і застосування тортур.

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Автор: Олег Давигора