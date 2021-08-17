Російські спецслужби проводять обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах.

Сьогодні з четвертої ранку в п’яти будинках кримських татар відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"За її даними, у селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва. До помешкання не пускають адвоката.

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"Також обшуки відбуваються у будинках місцевих активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова. Він сьогодні вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір", - написала Денісова.

Омбудсмен наголосила, що вкотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар. Вона нагадала, що обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та ст. 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя.

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Автор: Тамара Отовська