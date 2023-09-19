Більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав за основу і в цілому законопроект №10038 про перегляд Державного бюджету України на 2023 рік, відповідно до якого планується збільшити видаткову частину на 317 млрд грн.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, майже всю цю суму, а саме 303 мільярди, пропонується спрямувати на потреби оборони.

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Зокрема, фінансування Збройних сил України планують збільшити на 195,7 млрд грн, Національної гвардії – на 39,7 млрд грн, Державної прикордонної служби – на 20,4 млрд грн, Національної поліції – на 19 млрд грн, Служби безпеки України – на 4,2 млрд грн, Головного управління розвідки Міноборони – на 2,5 млрд грн.

На закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ передбачено 13,2 млрд грн, на виробництво в Україні зброї та боєприпасів – 4,4 млрд грн.

"Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - зазначила вона.

За її словами, також законопроект передбачає скорочення видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

Держбюджет-2023 та податки

Кабінет міністрів вже зареєстрував законопроект, за яким з 1 жовтня у місцевих бюджетів заберуть надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб, який збирається з заробітних плат військових. За задумом уряду, ці кошти підуть на реалізацію проекту "Армія дронів" та закупівлю, ремонт, виробництво військової техніки та озброєння.

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