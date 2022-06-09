За два тижні ціна на черешню трохи знизиться, попередили експерти.

Більше ніж половина черешневого ринку України - тимчасово окупована, зокрема і наш географічний бренд: знаменита мелітопольська черешня.

Як йдеться у сюжеті ТСН, на Одещині у одному із господарств 3 га молодого саду, зібрати тут планують 16 тонн, якщо не підведе погода. Фермери вже відчувають підвищений попит.

В Україні 12 тис. га під черешнею, майже сім - це домогосподарства, а решта - фермерські. Але майже 70% черешневих садів - це Запоріжжя та Херсонщина і вони під тимчасовою окупацією Росії.

На столичному гуртовому ринку, де закуповуються перекупники та ресторатори - черешні небагато, але на будь-який гаманець. Найдорожча 200 грн за кг, вона із Італії.

Черешня переважно з Молдови та Туреччини, а із Європи - невеликі партії. "Найкрупніша з Італії. Ціни були менші відсотків на 40/50, ніж цього року", - розповіли продавці.

Така ціна через занадто дорогу логістику. Шлях доставки і без того непростий, ще й пальне "золоте". На ціні кілограму української черешні в середньому 10 грн припадає на її доставку, а от вже на кілограмі імпортної від 15 до 20 грн.

Фермер з Одещини Віталій Білан на місцевому ринку ягоду оптом віддає по 70 грн за кг. Возити кудись подалі самостійно не планує. "У нас є засоби охолодження, але враховуючи ціни на пальне, ми все ж орієнтуємося на місцевий ринок і будемо тут закривати попит", - каже він.

Цього сезону експерти прогнозують дефіцит черешні, особливої смачної, через окупацію Мелітополя. Продавці зазначили, що саме нею найбільше цікавляться.

Мелітопольська черешня відома ще з XIX сторіччя, вирощують її навколо міста. Ягода ароматна і смачна, цукор та кислота - збалансовані.

Один продавець на базарі свою черешню і сьогодні позиціонував, як мелітопольську. Нібито саме звідти йому привезли, але це маркетинговий хід, кажуть експерти. Мелітопольську черешню в місцевих фермерів відбирають російські окупанти. "Там насправді по різному: у когось забирають, возили на Крим, але там теж ситуація непередбачувана, сьогодні пропускають, завтра не пропускають, просто забирають", - розповів президент асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіна.

На оптовому ринку в Києві, кажуть, що мелітопольської черешні немає, а щоб не переплатити за ягоду, як за мелітопольську, адміністрація базару ділиться лайфхаком - регіон походження черешні треба визначати за номером машини продавця.

За два тижні ціна на черешню трохи знизиться, попередили експерти, бо наспіє ще більше. Але, щоб хороша і дешева - такої ягоди не буде. Хоча верхню ціну стримує і купівельна спроможність людей.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що в одному з сіл Мелітопольського району була проведена нарада російськими військовими, на якій вони сказали, що готові скупати всю нашу черешню по 10 грн і не більше.

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