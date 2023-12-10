Адвокатка пояснила, який нюанс позбавляє права на відстрочку.

Військовозобов’язаний, який має матір або батька з-поміж осіб інвалідністю та є єдиною дитиною батьків, не підлягає мобілізації. Втім, військкомати не завжди дотримуються цієї норми закону.

Як пояснила адвокатка Марина Бекало на ресурсі "База консультацій", в таких випадках слід посилатися на статтю 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Вона закріплює право на відстрочку для людей, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, але за умови, що такі люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

"Тобто, якщо військовозобов’язаний має мати або батька з числа осіб інвалідністю і він є єдиною дитиною батьків, то він не підлягає мобілізації. Проте необхідно підтвердити факт відсутності інших працездатних осіб", - пояснила юристка.

Інші повнолітні діти, які можуть утримувати батьків - це перепона для відстрочки. А от дружина - ні, бо за законодавством вона не зобов'язана утримувати його батьків.

На практиці за цією підставою отримати відстрочку складно, адже немає жодних встановлених документів, які б підтверджували факт відсутності інших осіб, які мають обов'язок утримувати людину з інвалідністю.

"Наприклад, відсутність працездатних батьків можливо підтвердити свідоцтвом про смерть, або другого подружжя (свідоцтво про розлучення), або їх статус пенсіонерів /інвалідів(на підтвердження непрацездатності). Відсутність інших повнолітніх дітей підтвердити дуже важко. При поданні заяви на відстрочку зазвичай надають довідку про склад сім’ї - але вона не зовсім інформативна", - каже юристка.

Крім того, існує ще одна перепона - ТЦК СП не дає жодної інформації про те, якими документами можна підтвердити відсутність інших працездатних осіб. Від військовозобов'язаних часто вимагають довідки/витяги з РАГСУ, які не існують.

Адвокатка радить отримати повний витяг на себе і на батьків з РАГСу щодо актового запису про народження. Якщо в ТЦК СП вважатимуть недостатнім підтвердженням факту, нехай надають письмове обґрунтування з вичерпним переліком документів.

Водночас інколи в ТЦК не вимагають ці документи. В деяких випадках достатньо надати документи, що підтверджують інвалідність батьків.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Ужгороді представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд у спортивних залах. Також працівники ТЦК підтримки влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

Пізніше в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували рейди в спортзали та інші громадські місця.

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