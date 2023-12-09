Зараз готується інша програма щодо того, як влада повинна говорити про мобілізацію та рекрутинг.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував видачу повісток в тренажерних залах, відео яких почали масово з'являтися в ЗМІ.

Він заявив, що мобілізація буде складною і вже зараз держава готує нову програму про те, як держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".

"Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе повдити так, як ніби нічого не відбувається", - додав Подоляк.

За його словами, зараз готується інша програма щодо того, як влада повинна говорити про мобілізацію і рекрутинг, а також, які функції має брати на себе держава і як працювати з людьми.

Видача повісток в тренажерних залах

В Ужгороді представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд у спортивних залах. Також працівники ТЦК підтримки влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

Пізніше в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували рейди в спортзали та інші громадські місця.

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