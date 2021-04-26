Окрім того, очільник МОЗ пообіцяв, що щороку ця цифра зростатиме.

За словами міністрі охорони здоров'я України Максима Степанова, лише упродовж 2021 року в Україні передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку. Окрім того, очільник МОЗ пообіцяв, що щороку ця цифра зростатиме.

Про це Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Степанов розповів, що "23 квітня з Київського центру трансплантації кісткового мозку виписали пацієнта, якому місяць тому зробили унікальну операцію – пересадку кісткового мозку від родича".

"Брат врятував життя брату. Пацієнт – 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Донор – його 20-річний брат", – заявив Степанов.

Очільник МОЗ розповів, що "у грудні 2020 Олександру діагностували важку форму апластичної анемії. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку".

"Його старший брат в прямому сенсі пожертвував частинкою себе, щоб дати шанс на життя рідній людині", - зауважив Степанов.

Міністр оголосив, що "українські лікарі впоралися на відмінно попри те, що така операція через брак специфічного обладнання востаннє робилася в нашій країні 13 років тому".

За словами Степанова, "весь цей час пацієнтів, які потребували ТКМ, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 мільйона гривень". Водночас "в Україні вона обійдеться у 1,36 мільйона гривень".

"Протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Щороку ця цифра зростатиме", – пообіцяв Степанов.

Посадовець зізнався, що відчуває щиру радість. Адже такі зміни є ще одним кроком до високої мети – порятунку багатьох життів та вкладання грошей у розвиток української медицини.

Трансплантація в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко