Крім того, він відпускав бійців у звільнення за хабарі. Тепер здирнику загрожує до 12 років тюрми.

На Миколаївщині судитимуть командира взводу, який відбирав у підлеглих військові надбавки.

Як повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, фігурант справи - командир взводу однієї з частин Військово-Морських сил ЗСУ.

За даними слідства, упродовж 2022 року чоловік вимагав зі своїх підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, які встановлені на період воєнного стану.

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Крім того, він відпускав бійців у звільнення за хабарі та за певну "винагороду" погоджувався не проводити проти підлеглих службових розслідувань.

Загалом головний сержант "назбирав" з інших військових понад 600 тис. грн.

"Крім того, у вересні 2022 року, демонструючи уявну перевагу над підлеглим, він вдарив його кулаком у передпліччя, чим спричинив тілесні ушкодження", - розповіли у прокуратурі.

Також зазначається, що під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці знайшли та вилучили автомат Калашникова "АК-12" та 270 патронів калібру 5,45-мм.

Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До суду направлено відповідний обвинувальний акт. Військовослужбовцю інкримінують вимагання чужого майна з погрозою насильства; незаконне поводження зі зброєю; хабарництво; застосування насильства щодо підлеглого (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.1, 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу).

Як уточнили у прес-службі, судитимуть зловмисника на Миколаївщині.

За даними Державного бюро розслідувань, командир взводу у разі відмови платити погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Загалом, задокументовано понад 30 фактів вимагання та одержання грошей від бійців.

Командиру взводу загрожує до 12 років тюрми.

Виявлення здирників у лавах ЗСУ

У травні в Одесі затримали командира мобільного шпиталю, який вимагав гроші у військовослужбовців. Зокрема, він взяв $10 тис. у двох військовослужбовців. Гроші вимагав за вплив на військово-лікарську комісію, щоб вона видала довідку про обмежену придатність до служби.

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