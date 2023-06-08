Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн.

Директора київського "Гідропарку" викрито на одержанні неправомірної вигоди та затримано: за даними слідства, він вимагав хабар за дозвіл на розміщення каруселей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook. Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди було викрито директора комунального закладу "Парк культури та відпочинку "Гідропарк" (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

"За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей", - зазначили в прокуратурі.

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Так, у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором.

"У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 червня під час одержання вказаної суми посадовця затримали. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Хабарництво в Києві

На початку 2022 року затримали Владислава Трубіцина, який очолював одну з постійних комісій Київради. Йому оголосили про підозру у справі про одержання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Трубіцина взяли під варту з альтернативою застави у 9 млн 886 тис. грн.

16 травня він не з’явився на судове засідання у справі. За даними слідства, 13 травня Трубіцин перетнув кордон України.

Згодом Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення Трубіцина в міжнародний розшук.

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