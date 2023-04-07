Задокументовано понад 30 фактів вимагання та одержання грошей з підлеглих на 600 тис. грн.

На Одещині викрили військового, який відбирав у солдатів бойові доплати.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Зазначається, що начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин на Одещині, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів зі щомісячних надбавок, повідомлено про підозру. Зокрема, йдеться про надбавки, які встановлені на період воєнного стану. У разі відмови фігурант погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

"Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Військовослужбовцю інкримінують вимагання чужого майна з погрозою насильства, хабар, умисне невиконання наказу та насильство до підлеглого (ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу). Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Інциденти з військовими

У соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика. За даними ЗМІ, офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

А 13 березня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. 5 квітня обвинувальний акт щодо командира взводу однієї з військових частин у Житомирській області, який бив солдата ногами, направлено до суду.

Вас також можуть зацікавити новини: