Вартість послуги залежить від того, наскільки терміново вам потрібен документ.

Відсьогодні, 23 травня, в Україні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

Підстави для отримання послуги:

у разі оформлення ID-картки вперше в 14 років;

надалі в разі втрати документів або їх обміну у зв‘язку зі зміною персональних даних.

За отриманням послуги можна звертатися до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" або ЦНАП.

Скільки коштує оформити закордонний паспорт та ID

Вартість послуги залежить від того, наскільки терміново вам потрібен документ.

1105 грн - в разі оформлення упродовж 20 робочих днів. 1583 грн - в разі термінового оформлення упродовж 7 робочих днів.

У разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.

"На період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів", - зазначають у МВС.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням уряду, громадяни України більше не зможуть перетинати кордон за внутрішніми українськими документами, окрім окремих випадків.

Окрім того, в Україні скасували спрощений режим вивезення тварин за кордон. УНІАН розповідав, які тепер правила.

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