Уточнені процедури звернення за отриманням грошової компенсації шляхом подання заяви у паперовій формі або в електронній формі під час отримання послуги "єМалятко" та механізм призначення грошової компенсації.

Кабінет міністрів удосконалив механізми надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та виплати грошової компенсації вартості такої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду сьогодні, 23 грудня.

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Зокрема, як пояснив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уточнено процедуру звернення за отриманням грошової компенсації шляхом подання заяви у паперовій формі або в електронній формі під час отримання послуги "єМалятко" та механізм призначення грошової компенсації; скасовано необхідність подання довідки із закладу охорони здоров’я про неотримання "пакунку малюка" та довідки про неотримання "пакунку малюка" у разі звернення за його отриманням до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення; надано право на отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у разі народження дитини на тимчасово окупованій території України (за умови реєстрації місця проживання отримувача на підконтрольній території України або наявності статусу внутрішньо переміщеної особи).

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