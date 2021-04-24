24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали більш як 14,3 тис. осіб.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

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«14 тис. 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні», - написав він.

Також міністр повідомив, що з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 522 тис. 385 людей, з них отримали 1 дозу – 522 тис. 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та у 431 пункті щеплень.

Станом на 23 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 тис. 250 людей.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Вікторія Токарєва