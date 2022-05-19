Внаслідок ворожих дій поранено понад українських 427 дітей.

В Україні від рук російських загарбників загинула 231 дитина.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

"Станом на ранок 19 травня 2022 року більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 231 дитина загинула і понад 427 поранено. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 17 травня ворог вкотре обстріляв м. Бахмут Донецької області. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років.

18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіла жінки та дворічної дитини.

Також стало відомо про загибель 17-річної дівчини в м. Пологи Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

16 травня на автодорозі у Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Всі вони дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1828 закладів освіти. При цьому 171 з них зруйновано повністю.

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